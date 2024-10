Elias Charalambous "îl amenință" pe Răzvan Lucescu: "Nu ne place să jucăm la egal, obiectivul este victoria cu PAOK"

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu îi place să joace la egal niciun meci şi că obiectivul în partida de joi cu PAOK Salonic, din Europa League, este să câştige.

"Întotdeauna încerc să le dau jucătorilor mei toată informaţiile necesare pentru a fi mai uşor. Am analizat echipa, ştim ce joacă, avem un plan al echipei, un plan de joc, şi, dacă toate lucrurile merg aşa cum trebuie, sper să facem un joc bun şi vom încerca să câştigăm mâine. Ca să fiu sincer, nici mie, nici jucătorilor nu ne place să jucăm la egal. Cred că dacă obiectivul este să obţii un egal, poţi să obţin maximum un egal sau să pierzi. Vrem să câştigăm meciul ăsta, este obiectivul nostru. Ştim că va fi un meci dificil, dar vom încerca să dăm tot ce avem mai bun ca să câştigăm, niciodată nu ne gândim la un egal", a declarat Charalambous.

Tehnicianul cipriot s-a arătat emoţionat la revenirea în oraşul în care a activat ca jucător, precizând însă că a încercat să pregătească meciul cu PAOK cât se poate de bine pentru a câştiga: "Sunt foarte fericit că mă aflu aici, am petrecut trei ani în acest oraş în care mi-am făcut foarte mulţi prieteni. Fiul meu cel mic s-a născut aici şi am foarte multe amintiri plăcute. Dar acum sunt antrenorul celui mai mari echipe din Bucureşti şi din România şi sunt fericit cu acest lucru. Îmi voi confrunta fosta echipă şi mă bucur pentru asta. Dacă luăm în considerare cum pregătesc fiecare meci, la fel am făcut-o şi acum, nu am făcut nimic diferit. Aş minţi dacă aş spune că nu este un moment emoţional pentru mine, dar sunt foarte mândru să fiu la FCSB, sunt antrenor profesionist şi acum pregătesc toate meciurile la fel, nu fac niciun fel de diferenţă".

Charalambous a evoluat la PAOK între 2005 şi 2008.

Charalambous a avut cuvinte de laudă şi la adresa antrenorului echipei elene PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, care l-a ajutat la începutul carierei.

"Am spus de multe ori că Răzvan Lucescu este un antrenor pe care îl respect, îl apreciez foarte mult, m-a ajutat foarte mult când am început această carieră, dar mâine e un meci în care suntem pe bănci diferite şi voi încerca să îmi fac treaba cât pot de bine. Şi ştiu că şi el va da totul pentru echipa lui", a mai spus antrenorul cipriot.

Meciul dintre PAOK Salonic şi FCSB, din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul Toumba din Salonic.

