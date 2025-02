"Românii joacă murdar! Cum au reușit să fure atât?" Atac fără precedent înainte de FCSB - PAOK Salonic

FCSB are șansa de a se califica în optimile Europa League, după ce a câștigat cu 2-1 partida cu PAOK Salonic, în manșa tur a play-off-ului.

Returul dintre FCSB și PAOK Salonic are loc joi, 20 februarie, ora 19.45, pe Arena Națională. Stadionul va fi din nou arhiplin.

Meicul dintre FCSB și PAOK Salonic va fi transmis pe DigiSport și PrimaSport și livetext pe ziare.com.

Înaintea partidei, jurnaliștii eleni au declanșat un atac fără precedent.

„PAOK încă nu realizează cum au reușit românii să fure atât de grav într-un meci european.

Am văzut ce s-a întâmplat cu Taison, am văzut gestul de huligan al lui Bîrligea, care l-a împins și accidentat pe Michailidis, dar nu am văzut măsuri luate pentru lovitura cu sânge rece aplicată lui Samatta după golul anulat pentru ofsaid (n.r. - Ngezana i-a pus piedică).

Nu știu dacă PAOK ar trebui să stea cu gândul, mai ales cu Steaua (n.r. FCSB), mai mult la cum ar trebui să facă față la viclenia unei echipe care joacă murdar decât la aspectul tactic și pur fotbalistic.

Nu știu... Singurul lucru pe care ar trebui să-l facă e să găsească o cale prin care să facă dreptate prin fotbal”, a scris Dimitris Tsorbatzoglou pentru gazzeta.gr.

