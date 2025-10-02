FCSB - Young Boys Berna, azi în Europa League. Cine transmite partida de pe Arena Națională

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 06:36
1266 citiri
FCSB - Young Boys Berna, azi în Europa League. Cine transmite partida de pe Arena Națională
Meciul FCSB - Young Boys Berna va fi transmis de DigiSport și PrimaSport FOTO LPF.ro

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League.

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe Ziare.com, fiind televizată de DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că pentru a câștiga partida cu elvețienii de la Young Boys, din etapa a doua a Europa League, formația sa are nevoie de pregătire și concentrare de 100%, fiind conștient de valoarea adversarului.

"Ne pregătim pentru un meci greu. Știm foarte bine asta, avem experiență și noi în acest tip de meciuri. Dar trebuie să fim 100%, poate chiar mai mult de 100% mâine pentru a câștiga. Acesta este obiectivul nostru. Ambele lucruri sunt foarte importante pentru noi, pentru că cel mai bun mod de a-ți recăpăta încrederea ca echipă este să câștigi meciuri. De aceea a fost foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm două partide la rând, una în campionat și una în Europa. Și, foarte important, să păstrăm poarta intactă. Noi suntem o echipă care, în mod normal, putem marca, așa că e vital să menținem poarta intactă. Trebuie să păstrăm acest lucru pentru a avea un viitor mai bun în toate competițiile", a declarat Charalambous.

În ciuda înfrângerii cu 1-4 în prima etapă a Europa League, în fața grecilor de la Panathinaikos, tehnicianul cipriot nu consideră că Young Boys este un adversar slab, având mai multă experiență decât olandezii de la Go Ahead Eagles, pe care FCSB i-a întrecut cu 1-0 în deplasare.

"Young Boys are mai multă experiență decât Go Ahead Eagles. E un meci european, asemănător cu ce am întâlnit anul trecut. Știm foarte bine ce avem de făcut. Dar în astfel de partide trebuie să dai totul, la cel mai înalt nivel. Trebuie să lucrăm ca o echipă, colectiv, toți, titularii și cei care intră de pe bancă, concentrați 100%. La acest nivel toate echipele au calitate. Nu există adversari ușori sau meciuri simple", a adăugat Charalambous.

