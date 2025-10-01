„S-a terminat”. Elias Charalambous, anunț la conferința de presă, după startul slab de sezon

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 22:18
128 citiri
„S-a terminat”. Elias Charalambous, anunț la conferința de presă, după startul slab de sezon
Elias Charalambous. FOTO: Facebook / FCSB

Elias Charalambous, antrenorul care i-a adus două titluri FCSB-ului, a fost foarte contestat de suporteri și nu numai în ultima perioadă, din cauza rezultatelor slabe. Deși a calificat echipa în faza principală a Europa League, cipriotul nu a reușit să adune rezultate prea bune în campionat.

La ultima conferință de presă, Elias Charalambous a fost întrebat despre ce ar fi făcut echipa dacă se califica în Liga Campionilor. El a reacționat imediat.

”Champions League s-a terminat. Poate sunt un pic dezamăgit că nu am ajuns acolo. Nu m-aș gândi ce am fi făcut dacă am fi ajuns acolo.

A trecut mult timp de când am părăsit competiția. Trebuie să jucăm jocurile acestea, trebuie să câștigăm campionatul și să încerci din nou să ajungi în Champions League”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

FCSB se pregătește de meciul cu Young Boys Berna, care va avea loc joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

FCSB vrea să repete sezonul istoric din Europa League: „Avem mai multă încredere”
FCSB vrea să repete sezonul istoric din Europa League: „Avem mai multă încredere”
Mijlocașul Malcom Edjouma a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că unul dintre obiectivele din acest an ale echipei de fotbal FCSB este calificarea în optimile de finală ale...
Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”
Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”
Antrenorul echipei de fotbal Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din Capitală, că se așteaptă ca formația...
#Europa League, #Elias Charalambous, #FCSB , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi si Elena si-au botezat copilul! Ce nume au ales
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB vrea să repete sezonul istoric din Europa League: „Avem mai multă încredere”
  2. Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”
  3. Bancu și-a aflat pedeapsa, după eliminarea scandaloasă din Craiova - Dinamo. FRF nu a avut milă de el
  4. „S-a terminat”. Elias Charalambous, anunț la conferința de presă, după startul slab de sezon
  5. Surpriza din Liga Campionilor! FCSB visa să îi elimine, iar acum au victorii pe bandă rulantă în cea mai tare competiție
  6. Dezamăgire pentru campioana României în primul meci din cupele europene
  7. Șoc în optimi la Beijing: principala favorită, eliminată! Campioana a fost de nerecunoscut
  8. Tensiune maximă în derby-ul CSM București - Rapid. O jucătoare a fost eliminată direct
  9. Antrenorul lui FCSB recunoaște: ”Eu nu sunt în măsură, îl las pe domnul Becali”
  10. Cristi Balaj, suspendat de FRF după ce a trecut la jigniri și amenințări

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!