„S-a terminat”. Elias Charalambous, anunț la conferința de presă, după startul slab de sezon

Elias Charalambous, antrenorul care i-a adus două titluri FCSB-ului, a fost foarte contestat de suporteri și nu numai în ultima perioadă, din cauza rezultatelor slabe. Deși a calificat echipa în faza principală a Europa League, cipriotul nu a reușit să adune rezultate prea bune în campionat.

La ultima conferință de presă, Elias Charalambous a fost întrebat despre ce ar fi făcut echipa dacă se califica în Liga Campionilor. El a reacționat imediat.

”Champions League s-a terminat. Poate sunt un pic dezamăgit că nu am ajuns acolo. Nu m-aș gândi ce am fi făcut dacă am fi ajuns acolo.

A trecut mult timp de când am părăsit competiția. Trebuie să jucăm jocurile acestea, trebuie să câștigăm campionatul și să încerci din nou să ajungi în Champions League”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

FCSB se pregătește de meciul cu Young Boys Berna, care va avea loc joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

Ads