Ce a remarcat antrenorul lui Young Boys Berna la finalul partidei cu FCSB: "S-a văzut după schimbări"

Antrenorul formației Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat, joi seara, după victoria cu 2-0 cu FCSB, în etapa a doua a Europa League, că adversarii i-au subestimat puțin echipa.

"Am pregătit cât se poate de bine meciul, știam că dacă FCSB e lăsată să își facă jocul, atunci vom avea probleme. Poate că adversarii ne-au subestimat puțin, dar s-a văzut clar în repriza a doua, după ce au fost făcute și schimbările, că FCSB are calitate și știe să joace fotbal. Când toți jucătorii lor de calitate se află pe teren, sunt foarte greu de contracarat. Așa cum s-a văzut și azi în repriza a doua, când au jucat un fotbal adevărat", a spus Contini în conferința de presă de după meci.

Antrenorul s-a arătat mulțumit de joc și rezultat, dar a subliniat că formația sa trebuia să marcheze și al treilea gol.

"Sunt foarte fericit de joc și de rezultat. Am sperat să începem foarte bine meciul, ceea ce s-a și întâmplat. Am dominat prima repriză, așa că nu pot fi decât foarte mulțumit. E clar că în prima repriză ar fi trebuit să fructificăm și celelalte șanse pe care le-am avut. Ar fi trebuit să marcăm și al treilea gol. Pentru că, în repriza secundă, ne așteptam la o reacție din partea adversarului, ceea ce s-a și întâmplat. Ne-am bazat în partea a doua a jocului pe defensivă și contraatac, ceea ce nu ne-a ieșit de fiecare dată. Însă sunt mulțumit de rezultat", a explicat el.

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, București), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

