Ce a remarcat antrenorul lui Young Boys Berna la finalul partidei cu FCSB: "S-a văzut după schimbări"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:30
1338 citiri
Ce a remarcat antrenorul lui Young Boys Berna la finalul partidei cu FCSB: "S-a văzut după schimbări"
Giorgio Contini FOTO Young Boys Berna

Antrenorul formației Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat, joi seara, după victoria cu 2-0 cu FCSB, în etapa a doua a Europa League, că adversarii i-au subestimat puțin echipa.

"Am pregătit cât se poate de bine meciul, știam că dacă FCSB e lăsată să își facă jocul, atunci vom avea probleme. Poate că adversarii ne-au subestimat puțin, dar s-a văzut clar în repriza a doua, după ce au fost făcute și schimbările, că FCSB are calitate și știe să joace fotbal. Când toți jucătorii lor de calitate se află pe teren, sunt foarte greu de contracarat. Așa cum s-a văzut și azi în repriza a doua, când au jucat un fotbal adevărat", a spus Contini în conferința de presă de după meci.

Antrenorul s-a arătat mulțumit de joc și rezultat, dar a subliniat că formația sa trebuia să marcheze și al treilea gol.

"Sunt foarte fericit de joc și de rezultat. Am sperat să începem foarte bine meciul, ceea ce s-a și întâmplat. Am dominat prima repriză, așa că nu pot fi decât foarte mulțumit. E clar că în prima repriză ar fi trebuit să fructificăm și celelalte șanse pe care le-am avut. Ar fi trebuit să marcăm și al treilea gol. Pentru că, în repriza secundă, ne așteptam la o reacție din partea adversarului, ceea ce s-a și întâmplat. Ne-am bazat în partea a doua a jocului pe defensivă și contraatac, ceea ce nu ne-a ieșit de fiecare dată. Însă sunt mulțumit de rezultat", a explicat el.

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, București), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Supărat pentru că a fost schimbat la pauză, Denis Belic nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Young Boys Berna, scor 0-2. Denis Alibec a jucat o repriză cu Young Boys Berna, fiind...
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League....
#Europa League, #FCSB, #Young Boys Berna, #giorgio contini , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Elvetienii au "desfiintat" un fotbalist de la FCSB!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a remarcat antrenorul lui Young Boys Berna la finalul partidei cu FCSB: "S-a văzut după schimbări"
  2. Gigi Becali, declarații halucinante după meciul cu Young Boys: "Ăsta este sentimentul stăpânului" Trei jucători sunt out!
  3. Cine e jucătorul care l-a nemulțumit pe Mirel Rădoi după înfrângerea din Conference: "Nu ai cum să faci așa ceva"
  4. Toate rezultatele din Conference League: seară neagră pentru românii Edi Iordănescu și Răzvan Marin
  5. Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
  6. Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
  7. Duelul românilor: cum s-a terminat întâlnirea dintre Răzvan Lucescu și Ionuț Radu
  8. Rakow - U Craiova, în Conference League. Dezastru pentru olteni în repriza secundă. Rezultatul final
  9. Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
  10. Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”