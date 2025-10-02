FCSB - Young Boys, de la 19:45, în Europa League. Adversar greu pentru campioană LIVE TEXT

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:24
256 citiri
FCSB - Young Boys, de la 19:45, în Europa League. Adversar greu pentru campioană LIVE TEXT
Echipa FCSB FOTO Facebook FCSB

FCSB se va duela, în această seară, de la ora 19:45, cu Young Boys Berna, din Elveția. Cele două echipe vin cu un moral diferit la acest meci: campioana României a câștigat cu 1-0 meciul din prima etapă, cu Go Ahead Eagles, în timp ce elvețienii au pierdut cu 4-1 meciul cu Panathinaikos. Din cauza golaverajului slab, elvețienii sunt ultimii în clasamentul din Europa League.

Echipele probabile

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys Berna: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males, Gigović, Fernandes, Monteiro - Fassnacht, Bedia

Antrenor: Giorgio Contini

Stadion: Arena Națională, București

Arbitru: Mohammed Al-Hakim / Asistenți: Mehmet Culum și Fredrik Klyver (toți din Suedia) / Camera VAR: Pawel Malec și Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia) / Rezervă: Joakim Östling (Suedia)

Clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore

FCSB - Young Boys Berna, azi în Europa League. Cine transmite partida de pe Arena Națională
FCSB - Young Boys Berna, azi în Europa League. Cine transmite partida de pe Arena Națională
Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League. Partida va putea fi...
Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”
Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”
Antrenorul echipei de fotbal Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din Capitală, că se așteaptă ca formația...
#Europa League, #FCSB, #Young Boys Berna , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A inceput "revolutia": omul de 50.000.000 Euro, asteptat in Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un celebru milionar recunoaște: ”În 25 de ani am fost de două ori la o nuntă, una a fost a mea”
  2. FCSB - Young Boys, de la 19:45, în Europa League. Adversar greu pentru campioană LIVE TEXT
  3. Gigi Becali s-a sucit și a schimbat echipa în ultima clipă: ”Ăștia nu sunt jucători?”
  4. Cum profită familia lui Lamine Yamal de faima fotbalistului: ”Pregătiţi-vă să o întâlniţi”
  5. Statistică îngrijorătoare pentru fotbalul românesc. Ce spune raportul UEFA
  6. Norvegianul Haaland atacă recordul lui Leo Messi. Ce trebuie să facă starul lui City
  7. Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start
  8. S-au calificat la Mondialul de fotbal, dar nu sunt primiți în America de Donald Trump
  9. Reacție în scandalul sexual de la FRF: ”Să prejudicieze un flirt dreptul la muncă? Și doamna a marșat...”
  10. Lovitură teribilă pentru Mircea Lucescu. Ce se întâmplă la naționala României