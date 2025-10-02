FCSB - Young Boys, de la 19:45, în Europa League. Adversar greu pentru campioană LIVE TEXT

FCSB se va duela, în această seară, de la ora 19:45, cu Young Boys Berna, din Elveția. Cele două echipe vin cu un moral diferit la acest meci: campioana României a câștigat cu 1-0 meciul din prima etapă, cu Go Ahead Eagles, în timp ce elvețienii au pierdut cu 4-1 meciul cu Panathinaikos. Din cauza golaverajului slab, elvețienii sunt ultimii în clasamentul din Europa League.

Echipele probabile

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys Berna: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males, Gigović, Fernandes, Monteiro - Fassnacht, Bedia

Antrenor: Giorgio Contini

Stadion: Arena Națională, București

Arbitru: Mohammed Al-Hakim / Asistenți: Mehmet Culum și Fredrik Klyver (toți din Suedia) / Camera VAR: Pawel Malec și Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia) / Rezervă: Joakim Östling (Suedia)

Clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore

