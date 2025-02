Meciul dintre Fenerbache și Anderlecht a fost întreerupt. Suporterii s-au luptat în tribune VIDEO

Arbitrul a întrerupt meciul din Liga Europa dintre Anderlecht şi Fenerbahce în prima repriză, după o încăierare între suporteri în tribune, relatează L'Equipe.

Pe teren, Fenerbahçe a deschis scorul prin Youssef En-Nesyri, profitând de o greşeală în apărarea lui Anderlecht (minutul 4).

Dar meciul de pe Lotto Park din Bruxelles a fost rapid întrerupt de arbitru după ce au izbucnit ciocniri în tribune: câteva zeci de suporteri au fost implicaţi într-o încăierare care a avut loc parţial la nivelul terenului, chiar în spatele panourilor publicitare.

După mai bine de un sfert de oră de întrerupere, jucătorii au revenit pe teren. Ei au făcut o scurtă încălzire înainte de a relua meciul.

Anderlecht v Fenerbache fans fighting. It’s only right they give Rangers a bye and make Olympiakos play Bodo/Glimt pic.twitter.com/c0oWNjTnoW