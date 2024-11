„Se putea mai mult”. Fotbalistul de la FCSB care este nemulțumit după remiza cu Olympiakos

Florin Tănase, atacantul echipei FCSB, crede că formaţia sa a jucat bine împotriva deţinătoarei Conference League, iar el şi coechipierii săi vor merge la Hoffenheim pentru o victorie.

„Se putea mai mult, dar este bine, am mai pus un punct acolo. La pauză am vorbit între noi: ne-am spus că suntem buni, că trebuie să avem încredere în noi şi că putem câştiga. Să nu uităm că am jucat împotriva unei echipe care a câştigat un trofeu european în primăvară.

Acum mergem la Hoffenheim şi ne dorim să plecăm de acolo cu puncte, să câştigăm trei puncte. [despre eliminarea lui Bîrligea] Cu siguranţă Bîrli nu şi-a dorit acest lucru, dar noi cei care am rămas în teren am luptat şi am reuşit un rezultat bun”, a declarat Florin Tănase după partida cu Olympiacos Pireu, disputată joi seara pe Arena Naţională, şi încheiată la egalitate, scor 0-0.

FCSB este pe locul 10, cu 10 puncte obținute.

