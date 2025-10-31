FRF și-a anunțat candidatura. Ce super-finală poate avea loc pe Arena Națională

Autor: Teodor Serban
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:47
298 citiri
FRF și-a anunțat candidatura. Ce super-finală poate avea loc pe Arena Națională
Arena Națională. Foto: Facebook / Nicușor Dan

FRF anunţă, după succesul în organizarea tragerii la sorţi a grupelor şi a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum şi organizarea Campionatelor Europene Under 21 şi Under 19, că doreşte să continue să promoveze România ca o destinaţie de top pentru evenimente sportive majore. Forul a anunţat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională.

Partenerii Federaţiei Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria Bucureşti şi Guvernul României. Colaborarea strânsă la precedentele evenimente fotbalistice majore organizate la Bucureşti garantează capacitatea de a furniza o experienţă memorabilă pentru toţi participanţii la un astfel de eveniment pe Arena Naţională, precizează FRF.

“România a demonstrat că deţine capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moştenirea precedentelor turnee organizate în ţara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanşator, care să contribuie la construirea unui model organizaţional de referinţă pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialişti experimentaţi şi dedicaţi, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiţii şi să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale ultimului act al Ligii Europa se cunosc deja. Acestea sunt Istanbul, în 2026, şi Frankfurt, în 2027.

Arena Naţională a mai găzduit o finală a acestei competiţii, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în faţa lui Atletico Bilbao.

#Europa League, #finala, #Arena Nationala, #Romania , #stiri fotbal
