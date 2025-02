Gigi Becali exultă după victoria cu PAOK: "Oricât de milionar ai fi..."

FCSB s-a calificat spectaculos în optimile de finală ale competiției de fotbal Europa League, după ce a învins echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în manșa secundă a play-off-ului.

Campioana României s-a impus și în prima manșă, cu scorul de 2-1, dar o învinsese pe PAOK la Salonic și pe 3 octombrie, în faza principală a competiției, cu 1-0.

Gigi Becali va încasa trei milioane de euro și așteaptă un nou jackpot financiar după meciul din optimi.

”S-a ajuns la o nebunie la bani, la ce înseamnă fotbalul ăsta. Am luat 1,75 milioane, plus încă 300.000, plus un milion din bilete. Trei milioane de euro după acest meci. Oricât de milionar ai fi, tot sunt bani.

De acum înainte, iau 3,5 milioane pentru fiecare dublă câștigată. Frankfurt e prea puternică acum, aș vrea Lyon. Noi nu putem bate vreo 10 echipe din Europa, în rest ne luptăm cu toți. Dacă jucăm acum și cu Manchester, nu îmi e teamă. Poate ajută Dumnezeu și o batem și pe Lyon”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Euro Fotbal.

