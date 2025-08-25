Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League

FCSB - Aberdeen se va juca joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Peste 20.000 de bilete s-au vândut deja pentru meciul care va decide dacă campioana României va juca în Europa League sau Conference League.

În tur, meciul s-a terminat 2-2. Becali este convins că echipa lui se va califica și, implicit, le va oferi jucătorilor prime foarte mari la acest meci.

„N-am nicio emoție cu Aberdeen, că o să fie altă echipă, că aleargă, fac, că au prime mari. Au sute de mii de euro la Europa. Unii au 200.000 la Europa și 30.000 la Conference. E diferență mare, nu?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, potrivit digisport.ro.

Este bine cunoscut faptul că Gigi Becali este generos atunci când vine vorba despre primele europene. Spre exemplu, anul trecut, Florin Tănase a încasat peste un milion de euro de la FCSB, salariul său fiind de 360.000 de euro. Diferența: primele europene.

