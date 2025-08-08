„Am câștigat doi jucători”. Becali, încântat de doi fotbaliști, după victoria cu Drita

FCSB a reușit să o bată pe Drita, pe teren propriu, scor 3-2, deși înainte de minutul 60 era condusă cu 2-0. Gigi Becali a fost încântat de victorie.

Patronul de la FCSB crede că această victorie va duce la revenirea echipei. El este de părere că Daniel Bîrligea și Octavian Popescu sunt principalele castiguri ale echipei, după acest meci.

”Astă-seară nu doar că și-a revenit echipa, ci au fost două lucruri mari. Bîrligea este ăla pe care l-am cunoscut, ba chiar mai mult decât atât, și George Popescu va fi, cred, mai bine decât a fost înainte.

Adică am câștigat doi jucători. Și-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. George Popescu driblează, Bîrligea marchează. Golul pe care l-a dat Bîrligea nu-i chiar așa ușor.

L-am mai câștigat și pe Politic, care începe să fie Politic ăla pe care l-am dorit mult și pentru care am făcut atâtea sacrificii. Intră și Olaru, va juca și Tănase, vine și Alibec în două săptămâni. Revine echipa.

N-am avut emoții. Shkendija e mai slabă decât ăștia, dar i-am dominat, mingea a fost numai la noi. Au dat două goluri cum le-au dat, asta este situația, dar emoția calificării nu am avut-o.

A făcut Chiricheș niște greșeli, a fost prea lent la mijlocul terenului. Am vorbit la pauză și am zis că o să intre Politic în locul lui Chiricheș sau Malcom în locul lui Chiricheș. Ei au zis că mai bine Malcom, că are poftă de joc, că nu știu ce. Au făcut cum au vrut ei. A intrat bine Malcom, a intrat bine și Baba. Pe George l-am scos că a alergat mult și aveam nevoie de agresivitate”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport

