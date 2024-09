Câți bani va câștiga FSCB cu adevărat în urma prezenței în Europa League. Clubul bucureștean e la coadă

Specialiștii de la Football Meets Data au făcut calculele în privința câștigurilor echipelor în cupele europene.

Dintre cele 36 de echipe calificate în faza principală a Europa League, FCSB ocupă locul 34 din punctul de vedere al câștigurilor estimate.

Echipa campioană este trasă în jos de market pool rank, coeficientul de țară care determină venturile în funcție de televizări.

Chiar și așa, FCSB are un câștig estimat de minim 5,7 milioane de euro. La acești bani se adaugă încasările din bilete și alte venituri în funcție de punctele obținute, astfel că FCSB poate ajunge lejer la 10 milioane.

Pe primul loc este Slavia Praga, echipă care are peste 4 milioane asigurate datorită faptului că a jucat în play-off-ul Champions League.

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per 36 clubs in the Europa League.

Slavia 🇨🇿 leading the pack in front of Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Roma 🇮🇹, thanks to the CL playoff bonus.

Market pool ranking for EL/ECL is different from CL, as those rights UEFA sells separately. pic.twitter.com/BG4XH6IMui