A pus mâna pe o avere: câți bani are de încasat Gigi Becali de la UEFA după parcursul european

Gigi Becali a dat lovitura după parcursul european al echipei FCSB.

Conform calculelor făcute de statisticienii de la Football Meets Data, în conturile FCSB vor intra 12,5 milioane de euro de la UEFA, ca urmare a prezenței campioanei României în optimile Europa League.

Pe lângă acești bani, alte câteva milioane bune au venit de pe urma vânzării biletelor la meciurile de acasă.

„Nu mai trebuiau să vină milioanele, gata! Mă saturasem de atâtea milioane. Se știa finalul, ce rost avea?! Am făcut strategia încât toți jucătorii care vor evolua cu Rapidul să nu joace mai mult de o repriză", a spus Gigi Becali după meciul de aseară.

FCSB a fost eliminată din competiția de fotbal Europa League de echipa franceză Olympique Lyon, care s-a impus cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe OL Stadium din Decines, în manșa secundă a optimilor de finală.

OL, victorioasă și în tur cu 3-1, s-a impus pe teren propriu prin golurile marcate de Georges Mikautadze (14, 47) și de Ernest Nuamah (37, 88).

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings (as of 14 Mar):

🔹 8 winners in R16 earned extra +€2.5m

🔹 Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 the first one over €25m

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴 and Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 jump over €20m

🔹 Athletic Club 🇪🇸 enters Top 10 earners with €19.8m

Clubs can make… pic.twitter.com/pHeiTzZzA5