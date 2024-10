"Te faci de râs ca fotbalist!" Cine sunt jucătorii pe care Gigi Becali i-a desființat după umilința cu Rangers

FCSB a fost învinsă fără drept de apel de Glasgow Rangers, cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe stadionul Ibrox Park din Glasgow, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.

După un debut cu victorii (4-1 cu RFS şi 1-0 cu PAOK), campioana României a capotat în Scoţia, încasând patru goluri, marcate de Tom Lawrence (10), Vaclav Cerny (31, 55) şi Hamza Igamane (72).

FCSB a fost privată de un gol valabil în al doilea minut de joc, după ce Miculescu a interceptat mingea în faţa portarului Butland, dar arbitrul a acordat fault în atac.

Gigi Becali, patronul FCSB, i-a criticat pe Edjouma, Ștefănescu și Luis Phelipe.

„Nu are relevanță ce s-a întâmplat aseară. La meciul cu Rapid vor fi 3 fundași și David Miculescu, doar ei rămân de aseară. Eu nu îmi fac griji de meciul cu Rapid.

Poate așa înțelege Edjouma ce e fotbalul, fotbalul nu e așa ușor cum crezi tu, nu merge la fotbal că te învârți tu cu mingea. Mi-a plăcut de Baba, dar nu te mai juca cu mingea la mijlocul terenului. Pasează, bă, nu mai da în spate!

La al doilea gol, Luis Phelipe ... În primul rând, bagă trei kg de mușchi pe tine, tu ești furnicuță, tu vrei să îl driblezi pe elefant. Bagă ăla un umăr și te dă la o parte. Ștefănescu nu a fost furnicuță, a fost mai rău! Trebuie să vorbesc personal cu Ștefănescu. Ai calitate, dar nu mai dribla, pasează! Te faci de râs ca fotbalist. Pasează dacă nu ai putere!, asta o să îi spun.

În Baba am încredere, dar el nu trebuie să gâdile mingea la mijlocul terenului. În locul lui Pantea cine să joace? Să îl bag numai pe Crețu, care are 35 de ani? Eu am zis că meciul asta trebuie să îl pierd. Trebuie să joc cu echipa a doua și să câștig meciul cu Rapid.

Nu, nu are de ce să intre Chiricheș de la început cu Rapid. Nu jucăm cu doi închizători, doar cu Șut. Am vorbit cu Șut, el a vrut să rămână acolo, dar tu ai meci cu Rapid, poate așa uită durerea. A zis Da, nea Gigi.

Nu vreau să știe toată echipă, nu trebuie să știe Șumudică tot, o să aibă o mică surpriză. E clar că Tănase trebuie atacant, ne trebuie jucători talentați. Ngezana și Dawa au fost OK. Toată vina pentru meciul cu Rangers o are numai Edjouma. Niciodată cât sunt eu la Steaua nu o să se joace cu 3 fundași centrali. Nu există”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

