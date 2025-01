Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că FCSB se va duela iar cu PAOK: „I-am bătut în 10 oameni”

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, că echipa sa poate trece de PAOK Salonic, în play-off-ul pentru optimile Ligii Europa.

”E bine, o ştim, putem să trecem. Îi cunoaştem, am bătut-o în 10 oameni. Mai luăm un milion de euro, dacă şi batem, mai luăm 900.000, două milioane de euro. Dificilă e, dar e o echipă pe care am bătut-o în 10 oameni, deci nu ne e teamă. N-o să mai vedeţi niciodată să jucăm cu 5, că nu se poate. Joacă echipele mari, care vin cu fundaşii centrali la mijlocul terenului şi participă la joc, iar fundaşii laterali sunt mai mult atacanţi. Eu nu văd fotbalul aşa. Am vorbit, ei au zis că aşa văd meciul ăsta şi nu am mai comentat. Ştiu eu fotbal, să mă bag peste antrenor? Nu ştiu, dacă nu ştiu. Când ştiu, ştiu, când nu ştiu, nu ştiu”, a declarat Gigi Becali, la Liga Digisport.

Formaţia FCSB va întâlni echipa PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, în play-off-ul Ligii Europa, conform tragerii la sorţi de vineri, de la Nyon.

FCSB va juca returul acasă, pe Arena Naţională.

Cele două echipe se vor întâlni din nou în acest sezon, după ce roş-albaştrii s-au impus în Grecia cu 1-0, în grupa principală a UEFA Europa League.

Meciurile din play-off au loc la 13 februarie (turul) şi 20 februarie (returul).

