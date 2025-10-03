”Nu am mai trăit aşa ceva!” Incredibil ce-a făcut portarul în Europa League VIDEO

Berke Ozer a apărat de trei ori un penalty FOTO Captura X

Antrenorul echipei Lille, Bruno Genesio, a salutat joi seară prestaţia „excepţională” a portarului său Berke Özer, care a asigurat victoria formaţiei sale în faţa Romei (1-0), în Liga Europa, apărând cele trei tentative ale adversarilor la acelaşi penalti, relatează Le Figaro.

„Ieşim dintr-un astfel de meci foarte obosiţi”, a zâmbit Genesio în conferinţa de presă. „Am controlat o bună parte a meciului, finalul a fost dificil, dar cele trei penaltiuri apărate de Berke...Nu am mai trăit aşa ceva”, a continuat el.

Portarul turc în vârstă de 25 de ani, care a ajuns în Franţa în această vară, de la Eyüpspor, a oprit cele trei tentative ale echipei romane, după ce a fost acordat un penalti pentru un henţ al unui jucător de la Lille în careul său. Penaltiul s-a repetat de două ori.

„Când preiei locul unuia dintre cei mai buni portari francezi (n.r. Lucas Chevalier, plecat la PSG), nu este uşor să te descurci. Este dificil pentru el, este un portar tânăr şi necunoscut”, a reamintit Genesio. „Este o schimbare de ţară, de limbă, de antrenament, în special în ceea ce priveşte volumul de muncă. Sper că asta îi va da multă încredere şi forţă pentru a continua să muncească, este excepţional să faci asta în Europa”, a mai spus antrenorul.

Incredible scene during the match between AS Roma and Lille — the penalty had to be retaken three times, and Lille’s goalkeeper Berke Ozer saved all three. 🤯🇪🇺pic.twitter.com/3ETBEp9oP5 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 2, 2025

