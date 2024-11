„M-a impresionat FCSB”. Antrenorul cu două trofee europene, laude pentru campioana României

Antrenorul echipei de fotbal Olympiakos Pireu, Jose Luis Mendilibar, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională după remiza, 0-0, cu FCSB din Europa League, că formaţia sa a câştigat un punct şi nu consideră că prin acest egal a ratat o ocazie de a obţine calificarea în faza următoare a competiţiei.

"Toată lumea vorbeşte despre calificare, însă este dificil, pentru că în acest sezon concurăm cu alte 30 şi ceva de echipe şi fiecare ar vrea să se afle cât mai sus în clasament. Nu consider că prin acest egal am ratat o ocazie de a obţine calificarea. Am luat un punct. Nu poţi să compari meciurile între ele şi nici adversarii", a afirmat tehnicianul spaniol.

Jose Luis Mendilibar a remarcat jocul colectiv şi ofensiv al formaţiei FCSB.

"În prima repriză am fost agresivi, am jucat bine, însă în a doua lucrurile s-au schimbat şi nu am mai reuşit să ne creăm şanse de gol. FCSB este o echipă foarte bună, a jucat foarte în ofensivă şi în seara aceasta. Probabil că nu a avut atâtea ocazii de gol câte şi-ar fi dorit. Nu pot să spun că m-a impresionat un jucător anume de la adversari, ci întreaga echipă prin modul în care a evoluat azi", a adăugat Mendilibar.

FCSB a obţinut un rezultat de egalitate important cu echipa greacă Olympiakos Pireu, 0-0, joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a cincea a competiţiei de fotbal Europa League, în condiţiile în care a evoluat aproape o jumătate de oră în inferioritate numerică.

După cinci etape, FCSB ocupă locul 10, cu 10 puncte. Campioana României le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

