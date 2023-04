Manchester United și FC Sevilla au fost protagonistele unui meci nebun în prima manşă a sferturilor de finală din Liga Europa.

Echipa engleză Manchester United a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia spaniolă FC Sevilla.

După ce au condus cu 2-0 încă din minutul 21, prin dubla lui Sabitzer, elevii lui ten Hag au mai avut o bară, prin Antony, dar andaluzii au lovit pe final de meci, autogolul lui Nalacia şi golul marocanului En-Nesyri, iar echipa spaniolă păstrează şanse de calificare în semifinale.

Mai mult, United a mai suferit o lovitură. Fără să fie atins de nimeni, Lisandro Martinez s-a accidentat și ar putea lipsi o bună perioadă de pe teren.

Cei care l-au ajutat pe Lisandro au fot chiar jucătorii Sevillei, Acuna și Montiel, compatrioții argentinieni ai fotbalistului de la United.

Pentru gestul lor, jucătorii Sevillei au fost răsplătiți cu aplauze de fanii de pe Old Trafford.

Meciurile disputate joi, în manşa întâi a sferturilor de finală din Liga Europa:

Feyenoord – AS Roma 1-0 (Wieffer 53);

Bayer Leverkusen – Union St Gilloise 1-1 (Wirtz 83 / Boniface 51);

Juventus Torino – Sporting Lisabona 1-0 (Gatti 73);

Manchester United – FC Sevilla 2-2 (Sabitzer 14, 21 / Malacia 84 autogol, En-Nesyri 90+2).

