Europa League: Echipele romanesti si-au aflat adversarele din turul al treilea

Pandurii Targu Jiu si Viitorul Constanta si-au aflat, vineri, adversarele din turul al treilea al preliminariilor Europa League.

Pandurii Targu Jiu au avut noroc la tragerea la sorti, urmand a evolua impotriva invingatoarei dublei manse dintre Maccabi Tel-Aviv (Israel) si Kairat Almaty (Kazahstan). In tur, cele doua echipe au terminat la egalitate, scor 1-1, in Kazahstan.

Gorjenii se pot considera norocosi, au evitat la tragerea la sorti echipe precum Saint-Etienne si Spartak Moscova. Pandurii va disputa primul meci pe teren propriu.

In schimb, Viitorul Constanta va juca in turul al treilea cu fosta campioana a Belgiei din sezonul 2014-15, Gent, care a ajuns sezonul trecut in primavara Champions League, fiind eliminata in martie de VfL Wolfsburg. Viitorul va juca primul meci in deplasare.

Nu in ultimul rand, daca CSMS Iasi va trece de croatii de la Hajduk Split, dupa ce a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul tur de joi seara, va intalni in turul al treilea echipa ucraineana Oleksandriya.

Capul de afis al acestei runde il reprezinta intalnirea dintre Saint-Etienne si AEK Atena.

Partidele vor avea loc pe 28 iulie, mansa tur, si pe 4 august, mansa retur. Castigatoarele se vor califica in play-off-ul competitiei, ultimul tur inainte de grupele Europa League.

Iata cu cine vor juca si Steaua si Astra, in turul al treilea al preliminariilor Ligii Campionilor

Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT , tragerea la sorti:

14:01 - A inceput ceremonia, cu un moment de reculegere in memoria victimelor atacului terorist de la Nisa.

Iata care sunt posibilele adversare ale celor trei formatii