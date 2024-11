A venit în București și a rămas șocat! Ce a declarat antrenorul echipei daneze Midtjylland înaintea meciului cu FCSB

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia daneză FC Midtjylland, joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a Europa League.

”A fost teribil. Am făcut o oră până aici, de aceea am întârziat. E un oraș mare, abia aștept meciul, dar traficul nu mi-a plăcut deloc”, a spus Thomas Thomasberg, antrenorul echipei Midtjylland, la conferința de presă.

”FCSB e o echipă bună. Știu că în campionat nu are rezultatele așteptate. Am văzut câteva meciuri din campionat, au fost meciuri echilibrate. Am văzut victoria de la PAOK.

E un meci important, fiecare echipă ar face un pas mare către calificare cu trei puncte”, a mai spus Thomas Thomasberg.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că o victorie în partida cu FC Midtjylland, din etapa a 4-a a Europa League, ar creşte substanţial şansele de calificare ale formaţiei sale în faza următoare a competiţiei.

"Ştim foarte bine că FC Midtjylland este pe primul loc în Danemarca şi asta spune mult, pentru că ştim cât de puternică este liga daneză. Un singur rezultat, precum cel al lor cu Broendby (n.r. - înfrângerea cu 1-5 din ultima etapă), nu ne spune nimic. Am urmărit-o pe FC Midtjylland şi să fii pe primul loc în Danemarca nu e uşor. Aşa că noi ne aşteptăm la un meci extrem de greu. Dar jucăm acasă, iar jucătorii sunt motivaţi. Aceste trei puncte vor fi foarte importante pentru viitor. Nu va fi uşor să le câştigăm, dar vom da totul pentru a le obţine. Ştim foarte bine că printr-o victorie mâine şansele noastre la calificare vor fi mult mai mari", a spus el.

