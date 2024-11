Antrenorul lui Midtjylland a identificat motivul înfrângerii cu FCSB: „Am fost pedepsiți”

Antrenorul echipei de fotbal daneze FC Midtjylland, Thomas Thomasberg, a declarat, joi seara, într-o conferință de presă susținută după înfrângerea cu FCSB, scor 2-0, că formația sa a fost pedepsită pentru micile greșeli pe care le-a făcut.

"Sigur că suntem dezamăgiți, întotdeauna suntem atunci când pierdem. Cred că am făcut o primă repriză bună, aproape că nu a fost nevoie să ne apărăm, ne-am creat și câteva șanse, însă am intrat la pauză conduși. În repriza a doua eram sigur că putem reveni, însă a apărut cel de-al doilea gol, marcat de adversari după doar 8 secunde. Iar acest al doilea gol ne-a demoralizat. A fost un gol nebunesc, nu a fost amuzant, nici măcar nu a venit după o ocazie a adversarilor. Păcat, pentru că știam că dacă jucăm ca în prima repriză putem marca. Îmi pare rău, suntem dezamăgiți pentru că am simțit că avem șanse în fața celor de la FCSB. Am fost pedepsiți pentru micile greșelile pe care le-am făcut. Pentru că și la primul gol, mingea a fost puțin deviată de zid și s-a dus în poartă", a spus el.

Tehnicianul danez a menționat că FCSB se poate califica în faza următoare a competiției dacă va mai obține 2-3 puncte până la final.

"Noi am avut mulți jucători absenți, în principal în zona ofensivă. Iar FCSB este o echipă bună, a încercat absolut totul pentru a câștiga. S-au apărat foarte bine astăzi, iar în aceste condiții noi nu am reușit să ne creăm prea multe mari ocazii. Acum FCSB are 9 puncte și este într-o poziție bună în clasament, cred că dacă va câștiga alte 2-3 puncte până la final va reuși să se califice mai departe", a afirmat Thomasberg.

FCSB a obținut o victorie frumoasă cu echipa daneză FC Midtjylland, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a patra a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Florin Tănase (16) și Daniel Bîrligea (46). FCSB a obținut a treia sa victorie, după cele cu RSF (4-1 acasă) și PAOK Salonic (1-0 în deplasare), făcând uitat eșecul cu Rangers (0-4 în deplasare).

FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) și Manchester United (30 ianuarie, acasă).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

