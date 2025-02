Mihai Stoica îi pune la zid pe greci înainte de FCSB - PAOK Salonic: "E o rușine mondială!"

FCSB are șansa de a se califica în optimile Europa League, după ce a câștigat cu 2-1 partida cu PAOK Salonic, în manșa tur a play-off-ului.

Returul dintre FCSB și PAOK Salonic are loc joi, 20 februarie, ora 19.45, pe Arena Națională. Stadionul va fi din nou arhiplin.

Meicul dintre FCSB și PAOK Salonic va fi transmis pe DigiSport și PrimaSport și livetext pe ziare.com.

Mihai Stoica s-a arătat deranjat de atitudinea ziariștilor greci.

„Astăzi, vorbeam cu Elias Charalambous și mi-a citit câteva articole din presa din Grecia în care suntem tratați așa cu... auzi cine a ajuns să ne trateze așa pe noi. Se întreabă dacă oare în România o fi încălzire pe stadioane? Păi, în România e un stadion pe care grecii nu îl au, la Salonic cel puțin. La Toumba e ceva rău. Rău de tot.

Jucătorii noștri făceau mișcările de încălzire pe holuri și treceau pe la urechea lor, pe la subraț și așa mai departe. Nu există spații pentru nimic. Deci e o rușine mondială! Nu știu când s-a inaugurat, dar cred că de la inaugurare nu s-a mai făcut nimic. Este rușinos ce condiții sunt.

Niciodată nu trebuie omologat pentru un astfel de meci. Și ei se întreabă dacă e încălzire. Păi, să le arăt fotografii cu Arena Națională acum, după ninsori. Nu au văzut ieri așa”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Update pentru ziariștii greci care se întrebau dacă or avea românii încălzire sub gazon. Românii au mare încălzire sub gazon, deasupra gazonului (vezi foto) și - mai ales, în aer - joi, de pe la 7 seara. Pe vreo 50.000 de voci", a revenit Mihai Stoica pe facebook.

