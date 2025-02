FCSB, pe primul loc în Europa și un record absolut pentru fotbalul românesc

FCSB s-a calificat în optimile Europa League și a bifat o nouă bornă improtantă.

Campioana României este pe primul loc în clasamentul meciurilor jucate în Europa în acest sezon.

FCSB a evoluat în nu mai puțin de 18 meciuri până acum în Europa și va ajunge la cel puțin 20 de partide după dubla din optimile Europa League cu Olympique Lyon sau cu Eintracht Frankfurt. Tragerea la sorți a meciurilor din optimi va avea loc vineri, la Nyon, la ora 14:00.

Cu tot cu meciurile din campionat, FCSB va atinge o cifră impresionantă: cel puțin 64 de partide oficiale, un record absolut pentru fotbalul autohton. Va doborî recordul CFR-ului, care a jucat 63 de meciuri în sezonul 2022/2023.

FCSB s-a calificat spectaculos în optimile de finală ale competiției de fotbal Europa League, după ce a învins echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în manșa secundă a play-off-ului.

FCSB 🇷🇴 is the only team that played all 1⃣8⃣ theoretically possible European matches this season!

🚨 FCSB 🇷🇴 will play at least 2⃣0⃣ European matches this season, breaking the previous record held by Olympiacos 🇬🇷 from 2023/24 (1⃣9⃣)‼️ pic.twitter.com/vGId5MbNtx