Duelul românilor: cum s-a terminat întâlnirea dintre Răzvan Lucescu și Ionuț Radu

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 00:36
236 citiri
Duelul românilor: cum s-a terminat întâlnirea dintre Răzvan Lucescu și Ionuț Radu
Răzvan Lucescu FOTO X @MFAresmi

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu titular, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în etapa a doua din Liga Europa.

Grecii au deschis scorul pe Balaidos, prin Giakoumakis, în minutul 37, însă gazdele au reacționat și Iago Aspas a egalat până la pauză, pentru ca Borja Iglesias să aducă în avantaj formația lui Ionuț Radu, în minutul 53. Swedberg a dus diferența la două goluri, în minutul 71 și Celta Vigo – PAOK Salonic a fost 3-1.

Ionuț Radu a fost integralist la învingători, care au reușit primul succes în Liga Europa și ocupă poziția a 13-a. PAOK rămâne cu un singur punct, pe locul 28.

Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
Echipa italiană AS Roma a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia franceză Lille, într-un meci din etapa a doua a grupei în Liga Europa. Printre echipele învinse pe teren propriu...
Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
Denis Alibec, atacantul echipei FCSB, își dorește să joace mai mult și speră ca echipa să se motiveze pentru o victorie cu Universitatea Craiova, în etapa viitoare din Superligă. „Nu...
#Europa League, #razvan lucescu, #Ionut Radu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara mila! Elvetienii, concluzie categorica dupa ce au vazut FCSB - Young Boys: "E clar"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Duelul românilor: cum s-a terminat întâlnirea dintre Răzvan Lucescu și Ionuț Radu
  2. Rakow - U Craiova, în Conference League. Dezastru pentru olteni în repriza secundă. Rezultatul final
  3. Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
  4. Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
  5. „Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League
  6. Prea buni pentru noi! Elvețienii de la Young Boys s-au distrat cu FCSB, în Europa League
  7. Șoc la Farul Constanța: „Ianis Zicu nu este antrenorul principal al echipei”
  8. Gaze lacrimogene înainte de FCSB - Young Boys. Conflict între jandarmi și elvețieni: ”Dacă mai avansați un centimetru, vă veți lupta cu noi!”
  9. Un nou comandant la CSA Steaua. Pe cine a numit Ionuț Moșteanu: „Secția de fotbal trebuie transformată într-o poveste de succes.”
  10. Surpriză uriașă! Fiul lui Zinedine Zidane, convocat la echipa națională. Nu va reprezenta Franța