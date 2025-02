„Nu putem sărbători”. Anunțul lui Elias Charalambous, după ce a câștigat iarăși cu PAOK

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, după victoria cu PAOK Salonic, scor 2-1, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League, că aceasta a fost doar prima repriză a dublei cu formația greacă și nu poate sărbători calificarea.

'Nu sunt multe de spus. S-a terminat doar prima repriză a dublei cu PAOK, nu putem să sărbătorim calificarea. Sunt fericit că am câștigat meciul ăsta, dar mai avem o repriză săptămâna viitoare. Am spus dinainte că indiferent de rezultatul meciului de azi calificarea se va decide în retur. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că PAOK este periculoasă în deplasare', a afirmat tehnicianul la postul Prima Sport 1.

El a subliniat că absolut toți jucătorii introduși de pe banca de rezerve au adus un plus echipei sale.

'Am avut emoții la pauză că am putea primi și noi un cartonaș roșu și atunci am luat niște decizii (n.r. - schimbări ale jucătorilor cu cartonașe galbene). Iar jucătorii care au intrat ne-au ajutat mult. Toate schimbările au funcționat azi, toți care au intrat au făcut diferența și asta e important. În prima repriză nu am jucat ce voiam, însă în partea a doua ne-am îmbunătățit jocul. Este al 17-lea meci al nostru în Europa... sperăm să fie mai multe. Trebuie să rămânem umili pentru a avea cât mai multe meciuri', a precizat Charalambous.

FCSB a învins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Stadionul Toumba din Salonic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League la fotbal.

După ce FCSB a învins-o pe echipa antrenată de Răzvan Lucescu pe 3 octombrie, în faza principală a competiției, cu 1-0, campioana României a obținut o nouă victorie mare la Salonic, luând o opțiune pentru optimile de finală.

Manșa secundă se va disputa la București, pe 20 februarie.

Câștigătoarea dintre FCSB și PAOK va juca în optimi cu Olympique Lyon sau Frankfurt.

