„Calificarea se joacă încă”. Florin Tănase, discurs calculat după victoria de la Salonic

Jucătorul Florin Tănase a afirmat la finalul partidei cu PAOK Salonic, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League, câștigată de FCSB cu 2-1, că formația sa are prima șansă la calificare, după ce a demonstrat că poate juca de la egal la egal cu oricine.

'Este o seară bună pentru noi, o primă repriză câștigată de noi. Avem avantaj, am făcut un meci bun zic eu și am luat un avantaj bun pentru returul de la București. Calificarea se joacă încă, dar suntem încrezători. Meciul acesta a fost diferit față de primul (1-0 pentru FCSB în octombrie, n. red.), mai bun pentru noi. Îi știm pe cei de la PAOK, au jucători foarte buni, cu un antrenor care știe să îi facă să joace, dar am demonstrat că suntem o echipă valoroasă. Simt că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal. Am demonstrat-o, nu o dată, dar acum trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să fim la fel de umili', a spus Tănase la DigiSport.

'Returul va fi incredibil, așteptăm 50.000 de oameni să fie alături de noi, să ne susțină din primul minut. Nu va fi un meci ușor, pentru că i-am simțit, dar cu ajutorul fanilor noștri putem să ne facem jocul ușor', a mai spus jucătorul echipei FCSB.

FCSB a învins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Stadionul Toumba din Salonic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League la fotbal.

După ce FCSB a învins-o pe echipa antrenată de Răzvan Lucescu pe 3 octombrie, în faza principală a competiției, cu 1-0, campioana României a obținut o nouă victorie mare la Salonic, luând o opțiune pentru optimile de finală.

Ads

Campioana Greciei a deschis scorul prin Mbwana Samatta (21), dar FCSB a întors scorul după pauză, prin doi jucători inspirat introduși la pauză, Andrei Gheorghiță (50) și Joyskim Dawa (60), în condițiile în care PAOK a jucat în zece oameni.

Manșa secundă se va disputa la București, pe 20 februarie.

Câștigătoarea dintre FCSB și PAOK va juca în optimi cu Olympique Lyon.

Ads