Drăgușin, gafă incredibilă în Europa League! Fundașul român e desființat de fani VIDEO

Radu Drăgușin a făcut o greșeală imensă în meciul dintre Galatasaray și Tottenham din Europa League.

Radu Drăgușin a început ca titular meciul dintre Galatasaray și Tottenham din Europa League. La pauză, scorul este deja 3-1 pentru formația turcă.

Al doilea gol al formației din Istanbul a fost marcat de Osimhen după o eroare incredibilă a lui Drăgușin. Acesta a primit o minge în centru, dar a făcut o preluare prea lungă și a fost deposedat. Atacantul nigerian a scăpat apoi spre poartă și l-a executat pe portarul lui Tottenham.

Pe rețelele sociale, Drăgușin a fost desființat de fanii echipei engleze. "E mediocru! Nu înțeleg cum de l-a vrut Bayern!", a scris unul dintre suporteri.

Dragusin is so mid. Dont know why Bayern wanted him last season, dodged a bullet.

Osimhen finishes it this time. #GALTOT pic.twitter.com/fGV5sXsXEv