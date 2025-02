„E de 10 ori mai greu pe terenul rivalelor din Grecia”. Răzvan Lucescu, convins că o va elimina pe FCSB

FCSB și PAOK Salonic se vor duela joi, în playoff-ul din Europa League. Campioana României vrea să îi elimine pe greci și să ajungă în optimile competiției.

Totuși, antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, crede că echipa lui este mai importantă în Europa decât FCSB. Mai mult, el și-a amintit și de meciul din faza ligii, despre care spune că a fost pierdut incorect.

„Cu tot respectul pentru adversarii noștri, știind echipa și experiența pe care o au, tricoul are o greutate mai mare decât al nostru în Europa, Steaua a câștigat o dată Champions League, a participat mulți ani în grupele Champions League, sferturi și semifinale în Europa League, au multe situații în avantajul lor.

Explic asta pentru că vreau ca oamenii mei să înțeleagă acest lucru, că respect istoria acestui club.

Rezultatul meciului din faza ligii a fost în totalitate nedrept. Am jucat mult mai bine, am creat foarte multe ocazii, în ultimele zile am analizat foarte bine acest meci și vă pot spune că așa este uneori fotbalul.

Dacă joci frumos și ar trebui să câștigi, dar ratezi multe ocazii, înseamnă că ai făcut ceva greșit. Cred că greșeala noastră a fost că am venit după două meciuri dificile din punct de vedere psihologic, cu Galatasaray și Aris - și acele meciuri trebuia să le câștigăm -, a fost o diferență mare.

Am ratat și cu poarta goală, aceste lucruri te afectează, am intrat în meci fără a fi puternici mental. Având presiunea asta, am ratat ocazii care ne puteau aduce victoria.

În același timp, Steaua a reușit să înscrie în ultimele secunde din prima repriză după o minge lungă. Apoi au rămas în 10 jucători, le-a fost dificil să facă ceva special, doar s-au apărat. Asta e povestea și mâine va fi alt tip de joc”, a declarat Lucescu.

Trebuie să-i întrebați pe ei cum se simt, probabil că se simt foarte bine, au spus de mai multe ori zilele acestea că vor câștiga aici pentru că au mai făcut-o o dată. Psihologia este foarte importantă în sport, și individual și ca grup, dar cred că toată lumea trebuie să găsească în interiorul său modul de a câștiga încredere. Este vorba despre motivare, despre a avea un caracter puternic, să mă motivez că vreau să merg în optimi și să cred că o voi face”, a spus Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK.

