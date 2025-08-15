Ce a făcut Răzvan Lucescu în turul trei al Europa League

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 14 August 2025, ora 23:47
373 citiri
Ce a făcut Răzvan Lucescu în turul trei al Europa League
Răzvan Lucescu FOTO X @MFAresmi

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Wolfsberger AC.

După 0-0 la Salonic, grecii lui Lucescu junior au venit în Austria, la Klagenfurt, cu gândul la calificare şi au rezistat 90 de minute fără să primească gol, iar arbitrul Orel Grinfeeld a fost nevoit să trimită partida în prelungiri.

Mady Camara a înscris golul victoriei pentru PAOK, în minutul 115, şi Wolfsberger AC – PAOK Salonic s-a terminat 0-1.

Echipa lui Răzvan Lucescu va juca în play-off-ul Ligii Europa şi şi-a asigurat prezenţa în grupe, ori în Liga Europa, ori în Conference League.

#Europa League, #razvan lucescu, #PAOK Salonic , #stiri fotbal
