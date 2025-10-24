Europa League: victorie magnifică pentru Răzvan Lucescu plus alte mari surprize

PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a reușit o victorie spectaculoasă cu Lille, 4-3, joi seara, în deplasare, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

PAOK a avut 3-0 la pauză, prin golurile marcate de Soualiho Meite, Andrija Zivkovic și Giannis Konstantelias, dar Benjamin Andre și Hamza Igamane au readus echipa gazdă în meci. Zivkovic a ratat un penalty (71), dar trei minute mai târziu a realizat dubla (74). Igamane a marcat și el al doilea gol, dar victoria a revenit grecilor, chiar dacă Kedziora a fost eliminat în minutele adiționale (90+9).

Go Ahead Eagles, echipă pe care FCSB a învins-o în prima etapă, a reușit a doua victorie consecutivă, 2-1 cu Aston Villa, după ce o învinsese pe Panathinaikos la Atena. Englezii au deschis scorul rapid, prin Evann Guessand (4), dar olandezii au egalat înainte de pauză, prin Mathis Suray (42), după care Mats Deijl (61) a înscris golul victoriei. Villa a ratat un penalty prin Emiliano Buendia (79).

Viktoria Plzen a învins-o pe AS Roma cu 2-1, pe Stadio Olimpico, golul echipei gazdă fiind reușit de Dybala.

Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu integralist, a învins-o Nice cu 2-1.

Arbitrul român Radu Petrescu a condus meciul Nottingham Forest - FC Porto 2-0, la debutul antrenorului Sean Dyche pe banca tehnică a pădurarilor. Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate din penalty-uri, de Morgan Gibbs-White și Igor Jesus.

Young Boys, fosta adversară a formației FCSB, a câștigat din nou, acasă, cu Ludogoreț Razgrad, scor 3-2.

FCSB va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

FC Basel a fost învinsă de Olympique Lyon cu 2-0, Steaua Roșie a pierdut și ea cu 0-2, la Braga.

Feyenoord a obținut primul său succes, 3-1 cu Panathinaikos, Dinamo Zagreb a remizat in extremis cu Malmo FF, 1-1, în deplasare, grație unui gol înscris de Cardoso Pinto Mandume Varela (90+6). Fenerbahce a întrecut-o pe VfB Stuttgart cu 1-0.

Rezultatele meciurilor din etapa a treia a Europa League la fotbal:

Brann Bergen - Glasgow Rangers 3-0

Au marcat: Emil Kornvig 40, Jacob Soerensen 55, Noah Jean Holm 79.

RB Salzburg - Ferencvaros Budapesta 2-3

Au marcat: Edmund Baidoo 13, Yorbe Vertessen 72, respectiv Barnabas Varga 50, Kristoffer Zachariassen 56, Yusuf Bamidele 58.

Barnabas Varga (Ferencvaros) a ratat un penalty în min. 22 (a apărat Alexander Schlager).

FCSB - Bologna 1-2

Au marcat: Daniel Bîrligea 54, respectiv Jens Odgaard 9, Thijs Dallinga 12.

Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart 1-0

A marcat: Kerem Akturkoglu 34 - penalty.

Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atena 3-1

Au marcat: Givairo Read 45+3, Anis Hadj Moussa 55, Cyle Larin 90, respectiv Karol Swiderski 18.

KRC Genk - Real Betis Sevilla 0-0

Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1

Au marcat: Mathis Suray 42, Mats Deijl 61, respectiv Evann Guessand 4.

Emiliano Buendia (Aston Villa) a ratat un penalty în min. 79 (peste poartă).

Olympique Lyon - FC Basel 2-0

Au marcat: Corentin Tolisso 3, Afonso Moreira 90.

Sporting Braga - Steaua Roșie Belgrad 2-0

Au marcat: Fran Navarro 22, Mario Dorgeles 72.

AS Roma - Viktoria Plzen 1-2

Au marcat: Paulo Dybala 54 - penalty, respectiv Prince Kwabena Adu 20, Cheick Souare 23.

Celta Vigo - OGC Nice 2-1

Au marcat: Iago Aspas 2, Kojo Peprah Oppong (autogol) 75, respectiv Mohamed Ali Cho 16.

Cartonaș roșu: Jonathan Clauss (Nice) 38.

Celtic Glasgow - Sturm Graz 2-1

Au marcat: Liam Scales 61, Benjamin Nygren 64, respectiv Tomi Horvat 15.

Cartonaș roșu: Tochi Chukwuani (Sturm) 70.

SC Freiburg - FC Utrecht 2-0

Au marcat: Yuito Suzuki 20, Vincenzo Grifo 45.

Lille OSC - PAOK Salonic 3-4

Au marcat: Benjamin Andre 57, Hamza Igamane 68, 78, respectiv Soualiho Meite 18, Andrija Zivkovic 23, 74, Giannis Konstantelias 42.

Andrija Zivkovic (PAOK) a ratat un penalty în min. 71 (a apărat Berke Ozer).

Cartonaș roșu: Tomasz Kedziora (PAOK) 90+9.

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0-3, la Backa Topola (Serbia)

Au marcat: Franculino 44, 84, Philip Billing 71.

Malmo FF - Dinamo Zagreb 1-1

Au marcat: Oscar Lewicki 45+1, respectiv Cardoso Pinto Mandume Varela 90+6.

Nottingham Forest - FC Porto 2-0

Au marcat: Morgan Gibbs-White 19 - penalty, Igor Jesus 77 - penalty.

Young Boys Berna - Ludogoreț Razgrad 3-2

Au marcat: Rayan Raveloson 45, Christian Fassnacht 53, Chris Bedia 63 - penalty, respectiv Petar Stanic 26, Ivan Iordanov 90+2.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 FC Midtjylland 3 3 0 0 8-2 9

2 Sporting Braga 3 3 0 0 5-0 9

2 Olympique Lyon 3 3 0 0 5-0 9

4 Dinamo Zagreb 3 2 1 0 7-3 7

5 Viktoria Plzen 3 2 1 0 6-2 7

6 Freiburg 3 2 1 0 5-2 7

7 Ferencvaros 3 2 1 0 5-3 7

8 Brann 3 2 0 1 5-2 6

9 Celta Vigo 3 2 0 1 6-4 6

10 Aston Villa 3 2 0 1 4-2 6

11 Lille 3 2 0 1 6-5 6

12 Go Ahead Eagles 3 2 0 1 4-3 6

13 Young Boys 3 2 0 1 6-6 6

14 Fenerbahce 3 2 0 1 4-4 6

15 FC Porto 3 2 0 1 3-3 6

16 Real Betis Sevilla 3 1 2 0 4-2 5

17 Nottingham Forest 3 1 1 1 6-5 4

18 Bologna 3 1 1 1 3-3 4

19 Genk 3 1 1 1 1-1 4

20 PAOK 3 1 1 1 5-6 4

21 Celtic 3 1 1 1 3-4 4

22 Panathinaikos 3 1 0 2 6-6 3

23 AS Roma 3 1 0 2 3-4 3

23 FC Basel 3 1 0 2 3-4 3

23 Feyenoord 3 1 0 2 3-4 3

26 Ludogoreț Razgrad 3 1 0 2 4-6 3

27 Sturm Graz 3 1 0 2 3-5 3

28 FCSB 3 1 0 2 2-4 3

28 VfB Stuttgart 3 1 0 2 2-4 3

30 Steaua Roșie 3 0 1 2 2-5 1

31 Malmo FF 3 0 1 2 2-6 1

32 Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1-6 1

33 Nice 3 0 0 3 3-6 0

34 RB Salzburg 3 0 0 3 2-6 0

35 FC Utrecht 3 0 0 3 0-4 0

36 Rangers 3 0 0 3 1-6 0

