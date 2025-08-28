Victorie fantastică pentru Răzvan Lucescu în Europa: și-a spulberat adversara

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia croată Rijeka. PAOK s-a calificat în grupa Ligii Europa cu 5-1 la general.

Pe Toumba, PAOK a avut o primă repriză foarte bună şi Soualiho Meité a înscris din assistul lui Zivkovic, în minutul 12, anulând avantajul de un gol, din tur, al oaspeţilor. Croaţii au avut o bară, în minutul 23, prin Fruk, dar două minute mai târziu Giannis Konstantelias a majorat avantajul echipei lui Lucescu junior. Konstantelias a fost omul pasei decisive în minutul 56, la golul lui Fedor Chalov, şi oaspeţii au rămas în zece din minutul 71, după ce Majstorovic a primit al doilea galben şi a fost eliminat.

Grecii au profitat de superioritatea din teren şi Giorgos Giakoumakis a dus scorul la 4-0, punând punct speranţelor oaspeţilor. Până la finalul meciului Dimitris Pelkas a stabilit, în minutul 89, rezultatul final, 5-0 pentru PAOK, care s-a calificat în grupa Ligii Europa.

