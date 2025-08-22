Surprize mari în Europa League: eșec dureros pentru Răzvan Lucescu și Shkendija a mai făcut o victimă, după FCSB

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, cu formaţia croată Rijeka, în meciul tur al play-off-ului Ligii Europa.

La Rijeka, gazdele au marcat unicul gol al meciului prin Luka Menalo, în minutul 39, în urma unui assist al lui Jankovic. Chiar dacă au încercat să egaleze, grecii nu au reuşit să înscrie şi Rijeka s-a impus cu 1-0, obţinând o victorie în premieră în faţa alb-negrilor lui Lucescu junior.

Este primul eşec stagional al lui PAOK, după dubla din turul anterior al Ligii Europa, cu austriecii de la Wolfsberger.

Patru echipe au făcut pași mari, dacă nu decisivi, către faza principală a competiției: Genk, care a surclasat campioana Poloniei, Lech Poznan, cu 5-1, în deplasare, Braga, după 4-0 în Gibraltar, cu Lincoln Red Imps, FC Midtjylland, după 4-0 cu KuPS Kuopio, și Malmö FF, victorioasă cu 3-0 în fața echipei Sigma Olomouc.

Fundașul Andrei Dumitrescu a fost rezervă la Sigma.

Shkendija, echipă care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, a dispus cu 2-1 de Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei.

Rezultatele meciurilor din prima manșă a play-off-ului Europa League:

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Kiev (Ucraina) 3-1

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Ludogoreț Razgrad (Bulgaria) 2-1

Slovan Bratislava (Slovacia) - Young Boys Berna (Elveția) 0-1

Malmö FF (Suedia) - Sigma Olomouc (Cehia) 3-0

Panathinaikos Atena (Grecia) - Samsunspor (Turcia) 2-1

Aberdeen FC (Scoția) - FCSB (România) 2-2

Lech Poznan (Polonia) - KRC Genk (Belgia) 1-5

FC Midtjylland (Danemarca) - KuPS Kuopio (Finlanda) 4-0

Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Sporting Braga (Portugalia) 0-4

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herțegovina) - FC Utrecht (Olanda) 0-2

SK Brann Bergen (Norvegia) - AEK Larnaca (Cipru) 2-1

HNK Rijeka (Croația) - PAOK Salonic (Grecia) 1-0

Manșa secundă se va juca pe 27 și 28 august.

