Răzvan Lucescu nu poate scăpa de coșmarul FCSB: ”orice ai face, nu reuşeşti”

FCSB a reușit să o învingă pe PAOK, în deplasare, scor 1-0, după reușita lui Daniel Bîrligea, din minutul 45+7.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, crede că formaţia pe care o antrenează mai are de muncit pentru a se pune la punct în acest sezon. Cauza o poate reprezenta schimbarea mai multor jucători, în vară.

„Avem partea noastră de vină şi nu vreau să intru în prea multe discuţii. Sunt astfel de perioade în care orice ai face nu reuşeşti şi la cea mai mică greşeală pe care o faci primeşti gol. Un gol marcat de noi în prima repriză ar fi însemnat o altă situaţie. În momentul de faţă jucăm cu prea mare dorinţă de a reuşi, pentru că nu am fost capabili să marcăm. Presiunea pe jucători în momentul finalizării creşte. Trebuie să ne liniştim, nu e altceva de făcut. Aici e vorba de o minge care să intre în poartă, nu să se ducă în bară. Mai avem multe de pus la punct. Am schimbat mulţi jucători în această vară şi toate aceste elemente nu sunt bine închegate şi puse la punct. Până se vor pune la punct trebuie să ne luptăm şi să trecem peste astfel de meciuri. Lipseşte şi norocul, poate în alte perioade am fost norocoşi, iar acum se întoarce. Rămân la părerea că nu reuşim să gestionăm foarte bine ce trebuie să facem acolo, în faţă. Nu am ce să le reproşez adversarilor pentru fragmentarea jocului, a făcut parte din strategia lor, au vrut să scoată un rezultat bun aici, şi l-au scos!”, a declarat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu nu este la prima „înfrângere” în fața actualei FCSB, în Cupele Europene. În 2006, când era pe banca Rapidului, a fost eliminat de echipa ce se numea atunci Steaua, din sferturile Cupei UEFA.

Ads