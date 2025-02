„FCSB a meritat calificarea”. Răzvan Lucescu a renunțat la mesajele războinice și și-a acceptat înfrângerea: „Îmi doresc să câștige trofeul”

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a recunoscut că FCSB a fost mai bună în play-off-ul Ligii Europa, iar calificarea bucureştenilor în optimi este meritată. Asta deși, după meciul tur, a acuzat că FCSB a obținut o victorie falsă.

„Nu sunt multe concluzii, ci una simplă: FCSB a meritat calificarea! Noi nu ne-am ridicat la nivelul de personalitate pe care jucătorii de la FCSB l-au arătat. Ei au fost mult mai bine pregătiţi decât noi. Pentru că în fotbal se întâmplă asta. Poate ne-a afectat rezultatul de la Salonic, poate că ei au întors rezultatul după ce noi am condus şi am rămas în zece. Probabil am venit aici nefiind foarte convinşi de calificare. Sunt două meciuri si există momente care decid ce se întâmplă, decid un rezultat. Toate au mers în favoarea FCSB, dar ei au meritat calificarea.

Mie, personal, mi-a plăcut ce am văzut, agresivitatea, determinarea lor. În fotbal ca să cîştigi trebuie să cîştigi dueluri. Iar ei au câştigat foarte multe dueluri. Au avut incredere, spre deosebire de noi, care am venit cu capetele plecate”, a declarat Răzvan Lucescu.

De asemenea, antrenorul a spus că ar vrea ca trofeul să ajungă la FCSB: „Mi-aș dori să câștige Europa League. Mi-ar face eliminarea mai ușoară”.

Echipa PAOK Salonic a pierdut joi seara, la Bucureşti, scor 0-2, meciul cu FCSB şi a ratat calificarea în optimile Ligii Europa.

