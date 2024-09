”Suntem dezamăgiți”. Antrenorul lui RFS, șocat de meciul cu FCSB: ”Multe greșeli”

Antrenorul echipei letone de fotbal RFS, Viktors Morozs, a afirmat, joi, că este dezamăgit de înfrângerea suferită pe Arena Naţională în faţa echipei FCSB, în Europa League, scorul de 1-4 nefiind un motiv de fericire.

"Felicitări pentru FCSB, pentru rezultatul de astăzi. Suntem dezamăgiţi, nu suntem deloc fericiţi pentru acest rezultat. Cei de la FCSB au fructificat toate şansele pe care le-au avut. Noi am făcut multe greşeli, deşi am avut unele perioade bune în meci, la un nivel înalt. Ne-am creat situaţii de a marca, dar în acelaşi timp ei s-au ridicat mult mai repede la acest nivel şi şi-au creat mai multe ocazii de gol", a declarat Morozs la conferinţa de presă de după meci.

El a remarcat forţa de atac a formaţiei române, dar nu a dorit să nominalizeze jucătorii pe care i-a remarcat.

"Dacă aş putea spune ceva despre FCSB ar trebui să spun că sunt foarte agresivi în atac, cu tranziţie foarte bună. Noi am încercat să controlăm mingea, dar nu am reuşit asta. Există o diferenţă de nivel între echipe. FCSB are mai multă experienţă decât noi. Avem destul de multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm, s-a văzut asta astăzi. În a doua jumătate a meciului nu am început chiar atât de rău, am încercat să fim periculoşi. Nu pot să numesc un jucător sau doi pe care să-i evidenţiez de la FCSB, în general jucătorii din atac au fost periculoşi", a adăugat tehnicianul echipei letone.

FCSB a învins echipa letonă RFS cu scorul de 4-1 (2-1), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima etapă din noul format al Europa League la fotbal.

Campioana României a făcut poate cel mai bun joc al său din acest sezon, câştigând prin golurile marcate de Daniel Bîrligea (8), Marius Ştefănescu (32), Darius Olaru (58, 69), în timp ce golul balticilor a fost reuşit de Ziga Lipuscek (23).

FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe PAOK Salonic (3 octombrie, în deplasare), Glasgow Rangers (24 octombrie, în deplasare), FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

