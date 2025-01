Cine e fotbalistul de la FCSB pe care antrenorul lui Manchester United l-a remarcat. Mihai Stoica a reacționat imediat

Antrenorul echipei de fotbal Manchester United, Ruben Amorim, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din Capitală, că FCSB, adversara din partida de joi din Europa League, este o formație inteligentă, precizând că nu este surprinsă de faptul că aceasta ocupă locul 8 în acest moment în clasamentul competiției.

"Este important să câștigăm mâine. Sentimentul victoriei este important. Apoi obiectivul de a încheia în primele opt este uriaș, pentru că în acest fel nu vom fi nevoiți să jucăm alte două meciuri în mijlocul săptămânii. Iar asta pentru noi în acest moment este foarte important. Locul adversarei noastre nu este surprinzător. Noi suntem Manchester United și în campionat suntem atât de jos, deci în fotbal totul este posibil. Știm că FCSB este o echipă puternică, o echipă care poate înscrie mult din faze fixe, poate câștiga meciuri dificile, uneori chiar fără să aibă o posesie prea mare. FCSB este o echipă inteligentă și trebuie să reușim un joc bun pentru a câștiga", a spus tehnicianul portughez.

"Știu echipa, am analizat jocul său. Joacă un pic diferit în cupele europene, mă refer la faptul că nu are atât de mult posesia mingii și înscrie mult din fazele fixe. Au un atacant foarte rapid, Miculescu are un stâng foarte puternic, de asemenea fundașii lor centrali sunt foarte puternici la dueluri, doi fundași laterali care urcă și coboară pe toată durata meciului. Așa că trebuie să ne pregătim pentru aceste lucruri. Sunt sigur că suntem pregătiți să luptăm pentru victorie", a adăugat el.

Mihai Stoica a apreciat faptul că Ruben Amorim l-a remarcat pe David Miculescu, dorina astfel să le răspundă celor care au criticat jocul fotbalistului adus de la UTA.

„Ce îmi place să îi aud pe ăştia care au o problemă cu Miculescu... i-a pronunţat numele lui Miculescu. A zis că e puternic. Oare crezi că i-am zis eu prin Tony da Silva ceva?”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, după conferința lui Amorim.

