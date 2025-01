Ce jucător de la FCSB l-a impresionat pe Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United

Ruben Amorim, antrenorul echipei engleze Manchester United, spune că jucătorii săi au studiat jocul bucureştenilor şi au ştiut cum să îi învingă pe români.

„Mă aşteptam ca FCSB să joace aşa, am studiat echipa. Au o tranziţie bună, sunt buni la fazele fixe, ştiam că vor juca aşa. Nu am fost foarte atent decât la jucătorii mei, dar m-a impresionat atacantul echipei (n.r. - Daniel Bîrligea). Este un jucător foarte bun. Vom vedea dacă noi suntem pe drumul cel bun”, a declarat Ruben Amorim, după ce Manchester United a învins, joi seara, scor 2-0, formaţia FCSB, pe Arena Naţională.

'â"Cred că am controlat destul de bine jocul azi. La început, în prima repriză, am făcut-o mai puțin pentru că și adversarul a fost atent și a acoperit foarte bine spațiile. Ne-am creat câteva ocazii, dar nu am marcat. În repriza secundă a fost vizibil faptul că adversarul a obosit și nu mai alerga atât de mult. Așa că am avut mai multe spații libere. Am reușit să marcăm două goluri, dar ar fi trebuit să mai înscriem. Am avut și alte ocazii, chiar și în superioritate, dar nu am luat cele mai bune decizii. A fost per total un joc bun", a spus Amorim.

Tehnicianul a subliniat importanța calificării echipei sale direct în faza optimilor de finală ale competiției.

"Faptul că am câștigat și am încheiat în primele opt este foarte, foarte important pentru noi. Avem mai mult timp să pregătim meciurile pentru că nu vom mai juca în mijlocul săptămânii. Mai departe, vom lua meci cu meci și vom încerca să câștigăm. Sigur că atunci când ești Manchester United trebuie să câștigi trofee. Când ajungi în fazele superioare ale unei competiții europene orice este posibil. Jucătorii mei au demonstrat că într-o zi bună pot învinge orice adversar", a menționat Ruben Amorim.

