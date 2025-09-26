"În campionat a fost un dezastru!". FCSB a câștigat în Europa, dar se concentrează doar pe competiția internă

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, a fost unul dintre eroii bucureştenilor la Deventer, în victoria cu 1-0 obţinută în faţa formaţiei Go Ahead, în prima etapă din grupa Ligii Europa.

„Au fost discuţii bine meritate pentru că în campionat a fost dezastru! Să ai doar şapte puncte după atâtea etape e jalnic, pentru mine. Dar anul trecut, parcă după un meci cu PAOK, ne-am revenit. Sper ca acum, după acest meci, să ne revenim, acesta să fie startul şi să începem să luăm puncte şi în campionat, pentru că nu acela e locul nostru.

Ne dorim să câştigăm şi mă bucur că am reuşit în seara asta. E o bucurie foarte mare. Anul acesta am primit foarte multe goluri. Este o victorie importantă pentru noi. Eu doar am continuat ceea ce au făcut băieţii foarte bine. Nu am fost singur pe teren, băieţii au făcut un meci aproape perfect.

Să nu pierzi, asta e cel mai important. E şi ziua lui Elias. Le spun tuturor la mulţi ani. Sper că se bucură.

Aş vrea să nu uităm de Lix. Îi doresc multă sănătate, această victorie e şi pentru el.

A fost un meci foarte dificil şi aveam mare nevoie de unul în care să nu primim gol. M-a ajutat şi pe mine foarte mult. Am vorbit cu soţia după meciul cu Botoşani, a fost foarte slab, nu ştiam ce să mai fac. Mă bucur că am făcut un meci bun. Trei puncte, aveam nevoie. Eu pot să spun că acest meci a semănat cu multe din ediţia trecută, când ne-am apărat foarte bine. Am suferit, clar, am văzut că şi Ajax a făcut-o cu ei.

Susţinerea fanilor este foarte importantă, ţinând cont de locul jalnic pe care suntem în campionat. Până la meciul cu Young Boys avem meciul cu Oţelul. Avem nevoie de suporteri. Sper că i-am îndulcit cu această victorie”, a declarat Ştefan Târnovanu după succesul obţinut de FCSB în meciul cu olandezii, scor 1-0.

Ads