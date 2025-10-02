„Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că roş-albaştrii puteau obţine un rezultat bun dacă ar fi jucat mai curajos în prima parte a meciului cu Young Boys Berna, de pe Arena Naţională, scor 0-2.

„Un meci pe care, dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoşi. Nu am arătat foarte bine şi am pierdut. Au pus şi presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.

Nu sunt mulţumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Aşa şi la primul gol, cu călcâiul. Loveşte foarte prost. Nu sunt mulţumit.

Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obţine cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a declarat Ştefan Târnovanu.

Ads