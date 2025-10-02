„Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 22:47
315 citiri
„Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League
Stefan Tarnovanu. Foto: Facebook / FCSB

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că roş-albaştrii puteau obţine un rezultat bun dacă ar fi jucat mai curajos în prima parte a meciului cu Young Boys Berna, de pe Arena Naţională, scor 0-2.

„Un meci pe care, dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoşi. Nu am arătat foarte bine şi am pierdut. Au pus şi presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.

Nu sunt mulţumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Aşa şi la primul gol, cu călcâiul. Loveşte foarte prost. Nu sunt mulţumit.

Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obţine cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a declarat Ştefan Târnovanu.

Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
Denis Alibec, atacantul echipei FCSB, își dorește să joace mai mult și speră ca echipa să se motiveze pentru o victorie cu Universitatea Craiova, în etapa viitoare din Superligă. „Nu...
Prea buni pentru noi! Elvețienii de la Young Boys s-au distrat cu FCSB, în Europa League
Prea buni pentru noi! Elvețienii de la Young Boys s-au distrat cu FCSB, în Europa League
FCSB a pierdut al doilea meci din Europa League cu Young Boys Berna, din Elveția. Cele două echipe au jucat un meci intens, câștigat cu 0-2 de oaspeți. FCSB - Young Boys Berna 0-2 Min....
#Europa League, #FCSB, #Stefan Tarnovanu , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara mila! Elvetienii, concluzie categorica dupa ce au vazut FCSB - Young Boys: "E clar"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rakow - U Craiova, în Conference League. Dezastru pentru olteni în repriza secundă LIVETEXT
  2. Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
  3. Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
  4. „Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League
  5. Prea buni pentru noi! Elvețienii de la Young Boys s-au distrat cu FCSB, în Europa League
  6. Șoc la Farul Constanța: „Ianis Zicu nu este antrenorul principal al echipei”
  7. Gaze lacrimogene înainte de FCSB - Young Boys. Conflict între jandarmi și elvețieni: ”Dacă mai avansați un centimetru, vă veți lupta cu noi!”
  8. Un nou comandant la CSA Steaua. Pe cine a numit Ionuț Moșteanu: „Secția de fotbal trebuie transformată într-o poveste de succes.”
  9. Surpriză uriașă! Fiul lui Zinedine Zidane, convocat la echipa națională. Nu va reprezenta Franța
  10. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali abia așteaptă să scape: "E ceva... nu are viață în el"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...