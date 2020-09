Adversar modest pentru FCSB in turul 3 preliminar din Europa League

In cazul va trece de sarbii de la Backa Topola in turul doi preliminar, echipa lui Becali va intalni pe castigatoarea dintre Riteriai / Slovan Liberec.Meciul se va desfasura pe 24 septembrie, intr-o singura mansa, la Bucuresti.FCSB s-a calificat in turul doi preliminar din Europa League, dupa ce i-a batut cu 3-0 pe armenii de la Shirak.Citeste si: https://ziare.com/fcsb/gigi-becali/gigi-becali-se-va-lupta-cu-viktor-orban-in-europa-league-guvernul-maghiar-investeste-masiv-la-adversara-fcsb-ului-1628287