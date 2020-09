Dan Petrescu se plange de tragerea la sorti din Europa League: " Preferam sa joc cu Tottenham, acasa. Maine as face schimb cu Botosani"

"De cand sunt la CFR, am stiut ca voi cadea cu cea mai grea echipa, in deplasare. Asa-i soarta, ce sa faci? Tot ce am avut, mereu a fost cel mai greu posibil, inclusiv Dinamo Zagreb face parte din aceasta categorie. Meciul cu Djugarden este in deplasare si pe sintetic.O sa aflu de toate despre ei, dar acum nu-mi revin de la soc.Singurul lucru pe care nu-l doream din cei patru pe care i-am vazut era campioana Suediei, in deplasare. Preferam sa joc cu Tottenham, acasa, maine as face schimb cu Botosani sa jucam cu Tottenham acasa, decat sa jucam in deplasare, pe sintetic, la campioana Suediei. Nu era mai greu, dar era mai frumos cu Tottenham, acasa. Daca ii eliminam pe Dinamo Zagreb, credeam la sansele de calificare in grupele Champions League.La un meci, poti sa ajungi in grupe. In momentul in care joaca campioana Suediei cu campioana Romaniei, sansele sunt 50-50, dar fiind doar un meci, la ei acasa, pe sintetic, cred ca ei au mai multe sanse ca noi Din pacate, deocamdata nu avem niciun jucator (n.r. - de transferat) din ce am vrut eu, plus ca am inteles ca Boli s-a inteles cu cei de la Samsunspor, cluburile s-au inteles si ar fi o pierdere foarte mare, pentru ca Boli a jucat foarte bine, in afara de meciul cu Dinamo Zagreb, a fost foarte important pentru echipa noastra.Arlauskis, Traore, Tucudean, Manea, ati jucatori importanti care sunt greu de inlocuit. Noi vrem sa luam jucatori liberi si sa le dam nu stiu cat pe luna si sa vina sa joace la campioana Romaniei si sa luam si Champions League daca se poate sau sa mergem in grupele Champions League Am luat jucatori de la Botosani, cu 100.000 de euro, am luat de la Medias, gratis, am luat de la Sibiu, cu 150.000, de la Clinceni, gratis, si vrem sa mergem in grupele Champions League.Hai sa fim seriosi si sa vedem realitatea! Toata echipa e luata gratis, in afara de aia tineri, Ionita, Pascanu si Costache, toti au fost gratis sau pe o suta de mii. Am luat campionatul, dar lumea nu e multumita si vrea mai mult, nici eu nu sunt multumit, dar trebuie sa fim realisti!Daca nu mi se aduc jucatori va fi greu anul acesta. Craiova sau Steaua , cred eu ca arata foarte bine, ati vazut primele etape si noi trebuie sa ne intarim. E posibil sa plece si Omrani", a declarat Petrescu, la DigiSport.Intrebat daca se gandeste sa plece in cazul in care nu i se aduc jucatori, tehnicianul a raspuns: "Eu mai am doi ani contract, eu imi doresc foarte mult sa raman, dar nu depinde de mine. Daca ei ma lasa si asa, ok, dar eu vreau sa avem jucatori buni, sa ne batem iar la titlu si sa ajungem in grupele Europa League.Noi avem acum foarte mari probleme de lot, pentru ca si Camora e accidentat, si Chipciu e accidentat, si Omrani. Au plecat jucatori la loturi si eu am zece jucatori la antrenament si nici nu suntem bine pregatiti fizic. Anul trecut, eram foarte bine pregatiti fizic pentru ca am fcaut pregatire, acum avem probleme din punct de vedere fizic si de aia s-au rupt trei jucatori, pentru ca nu am facut nicio pregatire.Eu eram in spital, am venit la echipa, am luat campionatul, a inceput celalalt campionat si Champions League, fara sa facem nimic, doar cinci zile de pregatire. E foarte greu. mai trebuia si putin noroc.Cum sa cazi cu campioana Suediei pe sintetic? Cum e posbil. Eu am zis inainte ca Mara si Bilasco sunt de vina, dar eu sunt de vina, n-au nicio treaba ei. Dadeam vina pe ei, ca se duceau la tragerea la sorti, dar acum nu s-a mai dus nimeni, deci nu e problema lor, problema cred ca sunt eu aici, nu ei."Formatia CFR Cluj va intalni echipa invingatoare dintre Djurgarden (Suedia) si Europa (Gibraltar), in turul trei preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti de la Nyon.Castigatoarea meciului dintre Djurgarden (Suedia) si Europa (Gibraltar) va fi stabilita la 17 septembrie.La 24 septembrie va avea loc meciul din turul trei preliminar, iar CFR Cluj va juca in deplasare.Daca trece de echipa macedoneana Shkendija in turul doi preliminar al Ligii Europa, FC Botosani va evolua, acasa, in urmatoarea runda, cu invingatoarea meciului dintre Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) si Tottenham (Anglia).Partida cu Shkendija va avea loc tot la 17 septembrie, iar turul al treilea, la 24 septembrie.