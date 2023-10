Marti dupa-amiaza a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din turul trei preliminar din Europa League.

Trei echipe romanesti au fost in urne, iar tragerea la sorti n-a fost una norocoasa, ba chiar din contra.

Vicecampioana Romaniei, ASA Targu Mures, calificata direct in turul trei preliminar, ii va intalni pe francezii de la Saint Etienne.

Daca va trece de Inverness din Scotia (scor 1-0 in tur), Astra va juca impotriva lui West Ham sau Birkikara, scor 1-0 in tur, dupa un gol al lui Tomkins in prelungiri.

Iar FC Botosani, care are o misiune infernala in turul II cu Legia Varsovia (0-1 in turul din Polonia), ar putea s-o intalneasca pe castigatoarea partidei dintre FK Kukesi (Albania) si FK Mladost Podgorica (Muntenegru), scor 0-1 in tur.

Partidele din turul III vor avea loc pe 31 iulie (turul), respectiv 7 august (returul).

Desfaurarea tragerii la sorti:

ora 14:18 - S-a incheiat tragerea la sorti.

West Ham (Anglia) /Birkikara (Malta) - ASTRA/Inverness

FK Kukesi (ALB) /FK Mladost Podgorica (MNE) - FC BOTOSANI/Legia Varsovia (Polonia)

ASA TARGU MURES - Saint Etienne

ora 14:00 - A inceput tragerea la sorti.

INFO: ASA Targu Mures (calificata direct), Astra si FC Botosani vor fi in urne la aceasta tragere la sorti.

Variante de cosmar pentru echipele romanesti din Europa League: Cu cine pot cadea

INFO: Astra si Botosani mai au de disputat mansa retur in turul II preliminar. In tur, giurgiuvenii s-au impus cu 1-0 la Inverness, in timp ce Botosani a fost invinsa de Legia cu 1-0.

Finala sezonului 2015/2016 a Europa League se va disputa la Basel.

I.G.