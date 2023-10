Europa League, semifinale: Program, televizari si echipe probabile

Joi seara sunt programate mansele retur ale semifinalelor Europa League.

In cel mai interesant meci al serii, Atletico Madrid primeste vizita lui Arsenal, dupa ce in tur, la Londra, cele doua echipe au incheiat la egalitate, scor 1-1.

Meciul poate fi urmarit in direct la TV pe posturile ProX, Telekom Sport 1 si Look TV.

ATLETICO MADRID: Oblak - Savic, Godin, Gimenez, Hernandez - Koke, Gabi, Thomas, Saul - Diego Costa, Griezmann.

Antrenor: Diego Simeone.

ARSENAL: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere - Ozil, Mkhitaryan - Lacazette.

Antrenor: Arsene Wenger.

In celalalt meci se vor intalni FC Salzburg si Olympique Marseille, dupa victoria cu 2-0 inregistrata de formatia franceza in tur.

La TV, partida poate fi vizionata in direct pe posturile Telekom Sport 2 si Look Plus.

FC SALZBURG: Walke - Lainer, Silva, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassekou, Berisha - Schlager - Dabbur, Hwang.

Antrenor: Marco Rose.

OLYMPIQUE MARSEILLE: Pele - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou.

Antrenor: Rudi Garcia.

Ambele intalniri vor incepe la ora 22:05 si vor fi transmise, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.

I.G.

