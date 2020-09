FCSB, eliminata din Europa: "Aveam nevoie doar de doi, trei jucatori de la meciul din Serbia si ii bateam, dar Covidul nu ne lasa nicicum. Nu e nimeni vinovat"

"Nimeni nu are ce sa le reproseze jucatorilor. Au incercat, au vrut, s-au daruit. Au dat totul. Nu de toata echipa, aveam nevoie din meciul din Serbia doar de Man si Morutan si sa zic Cretu. Doi, trei jucatori, atat. Ii bateam. Dar asa a fost sa fie, covidul acesta nu ne lasa nicicum. Ghinionul nostru.Nu e nimeni vinovat. Vom incerca data viitoare sa fim mai atenti la instructiuni, sa vedem, sa fim mai responsabili. Karanovic a venit de pe drum, a ajuns la 2 dimineata, era foarte greu. El a incercat sa se intinda dupa o minge, a facut contractura sau intindere, nici nu stiu ce are.Pacat. I-am folosit pe Soiledis si Sut pentru ca nu am avut, erau doar copii. Am vorbit cu ei, au zis ca vor sa joace. Le multumesc, chiar sunt incredibili. Sut dupa doua luni, Soiledis dupa trei luni si jumatate. Au jucat 90 de minute, incredibil", a spus Pintilii, conform Telekomsport.Mihai Pintilii a precizat ca nu stie daca oficialii clubului vor cere amanarea urmatorului meci din campionat: "Depinde doar de cei din conducere, daca vor cere la FRF sa ne amane, ar fi foarte bine. Daca nu, vom merge si vom juca cu ce avem, cu copii. Nu e nicio problema. Trebuie sa ne prezentam. Trebuie sa respectam competitia, e vina noastra"El a mai declarat ca postura de antrenor este foarte dificila: "Nici nu imi place, sincer. E foarte greu. E frumos si cand castigi, dar e frumos si cand pierzi, pentru ca ai ce sa inveti".Formatia FCSB, cu un prim "11" improvizat din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus si cu un jucator mai putin din minutul 20, a fost eliminata, joi seara, de Slovan Liberec, in turul trei preliminar al Ligii Europa. Oaspetii s-au impus cu scorul de 2-0, in meciul disputat la Giurgiu, pe stadionul Marin Anastasovici.Au marcat Yusuf Helal '64 si Michael Rabusic '82, ambii din faze similare: cu capul, dupa un corner.In minutul 20, de la FCSB a fost eliminat Cana pentru un fault la Mosquera.