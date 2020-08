FCSB risca sa joace meciul cu FC Shirak, din Europa League, in alta tara, din cauza COVID 19

La tragerea la sorti, FCSB a picat cu armenii de la FC Shirak, iar meciul trebuie sa se joace la Bucuresti, intr-o singura mansa, pe 27 august.Nu stie insa sigur.Comitetului National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, state din care toate persoanele care sosesc in Romania trebuie sa intre intr-o perioada de carantina de 14 zile.Si Armenia, tara de unde provine FC Shirak, este in zona galbena.Conform protocolului impus de UEFA , in astfel de cazuri, cel mai probabil, meciul se va juca pe un teren neutru, ales de UEFA, in alta tara.