CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Europa League, dupa ce a invins in Suedia, pe Djurgarden

Vinicius a dat singurul gol al meciului, in repriza a doua, cu o lovitura de cap.In play-off, CFR Cluj ii va intalni pe finlandezii de la KuPS Kuopio.Djurgarden: Bartveit - Witry, Une Larsson, Augustinsson, Kack - Ulvestad, Karlstrom, Edwards - Radetinac, Eriksson, ChilufyaRezerve: Vaiho, Walker, Ring, Holmberg, Barkroth, Kujovic, MitkuAntrenor: Kim BergstrandCFR Cluj: Balgradean - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Bordeianu - Deac, Paun, Djokovic - Omrani, RondonRezerve: Sandomierski, Manea, Pereira, Debeljuh, Chipciu, Hoban, CestorAntrenor: Dan Petrescu DESFASURAREA MECIULUI:Minutul 1 - a inceput partidaInceput in forta pentru CFR Cluj, care domina jocul.Minutul 18 - Paun suteaza cu stangul, dar trimite pe langa poarta.Minutul 30 - ocazie mare CFR Cluj - Djokovic trimite cu capul pe langa poartaMinutul 34- Balgradean respinge un sut al suedezilorMinutul 45+1 - PauzaMinutul 46 - A inceput repriza a douaMinutul 55 - Vinicius inscrie cu o lovitura de capMinutul 75 - Rondon trimite un sut in bara transversalaMinutul 90+4 - Finalul meciului