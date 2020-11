Lille a reusit supriza in Europa League. Francezii au umilit-o pe Milan in deplasare

Tot joi, Ionut Nedelcearu a fost integralist la AEK Atena in partida castigata in deplasare, cu scorul de 4-1, in fata echipei Zoria Luhansk.Cu Ciprian Tatarusanu rezerva, AC Milan a fost invinsa cu 3-0 de OSC Lille , pe teren propriu.Rezultate din grupele Ligii Europa:Grupa B Arsenal Londra - Molde 4-1Au marcat: Haugen '45+1 (autogol), Sinyan '62 (autogol), Pepe '69, Willock '88 / Ellingsen '21Grupa GLeicester City - Braga 4-0Au marcat: Iheanacho '21, '48, Praet '67, Maddison '78Zoria - AEK Atena 1-4Au marcat: Kocergin '81 / Tankovic '7, Mantalos '34, Livaja '54, '81Grupa HAC Milan - Lille 0-3A marcat: Yazici '22 (penalti), '55, '58Celtic Glasgow - Sparta Praga 1-4Au marcat: Griffiths '65 / Julis '26, '45, '77, Krejci '90Grupa JAntwerp - LASK 0-1A marcat: Eggestein '55In minutul 68, de la LASK a fost eliminat Holland.Grupa K Dinamo Zagreb - Wolfsberger 1-0A marcat: Atiemwen '75In minutul 45, de la oaspeti a fost eliminat Taferner.Feyenoord - TSKA Moscova 3-1Au marcat: Haps '63, Kokcu '71, Geertruida '72 / Senesi '80Grupa L Steaua Rosie Belgrad - Gent 2-1Au marcat: Kanga '12, Katai '59 / Odjidja-Ofoe '31Hoffenheim - Slovan Liberec 5-0Au marcat: Dabbur '22, Skov '29, Grillitsch '59, Adamyan '71, '76