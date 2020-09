Mourinho poate sa ajunga in Moldova. FC Botosani a picat cu Tottenham in turul 3 preliminar din Europa League

Moldovenii vor evolua cu Skendija din Macedonia, in turul doi.In cazul in care vor ajunge in turul trei preliminar, oamenii lui Marius Croitoru vor juca impotriva castigatoare dintre Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) - Tottenham (Anglia)Meciul se va juca intr-o singura mansa, pe 24 septembrie, la Botosani.FC Botosani a ajuns in turul doi preliminar din Europa League, dupa ce a trecut de Ordabasy cu 2-1.