Noi emotii in Europa League pentru FCSB, CFR Cluj si FC Botosani. Echipele noastre isi afla azi posibilele rivale din turul 3 preliminar. Lista scurta a adversarelor

La o zi dupa ce forul european a stabilit disputele din turul 2 preliminar din Europa League, astazi e noua zi importanta pentru FCSB si FC Botosani, dar si pentru CFR Cluj , care isi va continua parcursul european in ciuda eliminarii din Champions League.Inaintea tragerii la sorti efective, programate de la ora 14.00, UEFA a impartit echipele in mai multe grupe, astfel ca listele de posibile adversare au fost scurtate. De statutul de cap de serie s-au bucurat FCSB si CFR Cluj, in timp ce FC Botosani a fost introdusa in urna outsiderelor.Connah's Quay Nomads (WAL) sau Dinamo Tbilisi (GEO)Djurgarden (SWE) sau Europa (GIB)Linfield (NIR) sau Floriana (MLT)Flora Tallinn (EST) sau KR Reykjavik (ISL)Coleraine (NIR) sau Motherwell (SCO)Anorthosis (CYP)Riteriai (LTU) sau Slovan Liberec (CZE)Piast Gliwice (POL) sau Hartberg (AUT)Bala Town (WAL) sau Standard Liege (BEL)Rostov (RUS)Lokomotiv Plovdiv (BUL) sau Tottenham (ENG)